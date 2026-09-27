कानपुर: नकली अभयरब वैक्सीन की खरीद-फरोख्त, तीन पर एफआईआर दर्ज , 1859 वायल खरीदने का रिकॉर्ड, 462 सीज

कानपुर में रैबीज से बचाव की जीवनरक्षक अब्हायरैब वैक्सीन के संदिग्ध नकली बैच की खरीद-फरोख्त की जांच कानपुर तक पहुंचने के बाद कलक्टरगंज थाने में तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। औषधि निरीक्षक देवयानी दुबे की तहरीर पर न्यू आरजे एजेंसीज की प्रोप्राइटर बलजीत कौर, उनके पति राजिंदर सिंह और एलिक्सिर क्योर के संचालक तरनदीप सिंह को आरोपी बनाया गया है। जांच में 1859 वायल की खरीद, 1798 की बिक्री और 61 वायल का संतोषजनक हिसाब न मिलने की बात सामने आई है।

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वहीं, 592 वायल बरामद हुईं, जिनमें से 120 जांच के लिए नमूने के तौर पर ली गईं और 462 सीज कर दी गईं। मामले की शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली ड्रग कंट्रोल विभाग ने अब्हायरैब के बैच नंबर KE26005 का नमूना जांच के लिए लिया था। तहरीर में आरोप है कि निर्माता ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टीट्यूट, तेलंगाना ने जांच के दौरान इस बैच को अपना निर्मित उत्पाद मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली की वीएस फार्मास्यूटिकल्स को इसी बैच की 479 वायल न्यू आरजे एजेंसीज से बेचे जाने की जानकारी मिलने के बाद कानपुर के औषधि विभाग को सूचना दी गई।