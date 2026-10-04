कानपुर: शादी के सवा साल बाद ली थी प्रिया की जान, पति और सास-ससुर को सात-सात साल कैद, 20-20 हजार जुर्माना भी

कानपुर में दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी प्रिया की हत्या कर देने वाले पति संजय, सास गोमती व ससुर रामपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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वीरेंद्र कुमार निषाद की भांजी प्रिया का विवाह मार्च 2019 को छावनी के मैकूपुरवा निवासी संजय से हुआ था। तीन माह बाद से ही पति व ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 26 जून 2020 को प्रिया ने मायके वालों को घर में पिटाई की बात बताई।