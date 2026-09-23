फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Politics 43 BJP office bearers join BSP took membership at the Naveen Market office

कानपुर: 43 भाजपा पदाधिकारियों ने थामा बसपा का दामन, नवीन मार्केट कार्यालय में ली सदस्यता, जानिए कौन है शामिल

Wed, 23 Sep 2026 09:57 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 23 Sep 2026 09:57 AM IST
सार

Kanpur News: भाजपा के कई स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। नवीन मार्केट स्थित बसपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व एमएलसी नौशाद अली और मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह जाटव की मौजूदगी में इन नेताओं ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की।

विज्ञापन
Kanpur Politics 43 BJP office bearers join BSP took membership at the Naveen Market office
बसपा के मंडल कार्यालय में भाजपा छोड़कर आने वाले पदाधिकारी व अन्य नेता - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर में विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को बिठूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन थाम लिया। इन लोगों ने नवीन मार्केट स्थित बसपा कार्यालय में पूर्व एमएलसी नौशाद अली और मुख्य मंडल प्रभारी (कानपुर-लखनऊ) सूरज सिंह जाटव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।

विज्ञापन

बसपा जिलाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बताया कि पार्टी में शामिल होने वालों में किसान मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अजीत तिवारी, भाजपा महिला मोर्चा कानपुर ग्रामीण की जिला मंत्री काजल तिवारी व पूर्व मंडल मंत्री अनिल बाजपेयी, अजय पासवान,राम जी तिवारी, बबलू तिवारी,राजू पाल, धर्मेंद्र यादव आदि शामिल रहे। इस मौके पर मंडल प्रभारी राम शंकर कुरील, जीवन लाल भारती, सुनील भारती,कुंवर सिंह राना , देवी तिवारी, राम नारायण निषाद आदि शामिल रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed