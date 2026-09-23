कानपुर: 43 भाजपा पदाधिकारियों ने थामा बसपा का दामन, नवीन मार्केट कार्यालय में ली सदस्यता, जानिए कौन है शामिल

कानपुर में विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को बिठूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन थाम लिया। इन लोगों ने नवीन मार्केट स्थित बसपा कार्यालय में पूर्व एमएलसी नौशाद अली और मुख्य मंडल प्रभारी (कानपुर-लखनऊ) सूरज सिंह जाटव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।

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बसपा जिलाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बताया कि पार्टी में शामिल होने वालों में किसान मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अजीत तिवारी, भाजपा महिला मोर्चा कानपुर ग्रामीण की जिला मंत्री काजल तिवारी व पूर्व मंडल मंत्री अनिल बाजपेयी, अजय पासवान,राम जी तिवारी, बबलू तिवारी,राजू पाल, धर्मेंद्र यादव आदि शामिल रहे। इस मौके पर मंडल प्रभारी राम शंकर कुरील, जीवन लाल भारती, सुनील भारती,कुंवर सिंह राना , देवी तिवारी, राम नारायण निषाद आदि शामिल रहे।