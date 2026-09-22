कानपुर: पीएम किसान सम्मान निधि पर संकट, तीन हजार किसानों की किस्त अटकी, 30 सितंबर तक सत्यापन कराने के निर्देश

कानपुर जिले के तीन हजार से अधिक किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त अधूरे और संदिग्ध डाटा के कारण अटक गई है। इसमें 774 लाभार्थियों का डाटा सस्पेक्टेड है। भारत सरकार के पीएम-किसान पोर्टल पर इन किसानों की जानकारी में जमीन के स्वामित्व, म्यूटेशन और पहचान से जुड़ी गड़बड़ियां हैं। सत्यापन के बाद डाटा दुरुस्त होना था लेकिन निर्देशों के बावजूद अब तक बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।

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अब शासन ने सितंबर के अंत तक सभी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत सत्यापन कर डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए है। कानपुर में करीब 2.18 लाख किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इनमें से तीन हजार से अधिक किसानों का डाटा संदिग्ध अथवा अपूर्ण श्रेणी में आने से उनकी किस्त पर रोक लगी हुई है, जिसमें 1450 आवेदन सत्यापन को लंबित हैं। 774 सस्पेक्टेड डाटा और करीब 795 डाटा बरासत बाला लंबित है।