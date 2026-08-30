कानपुर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान पर सवाल, पौधे रोपे लेकिन संरक्षण करना भूल गए

अमर उजाला की ओर से अलग-अलग ब्लॉकों में की गई पड़ताल में पौधों के संरक्षण की व्यवस्था बदहाल मिली। कहीं सैकड़ों पौधों में एक भी पौधा सुरक्षित नहीं बचा तो कहीं हजारों पौधों के बीच गिनती के ही पौधे नजर आए। कई स्थानों पर पौधे घास और झाड़ियों में दबे मिले और उनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। पौधों को बचाने के लिए कई जगह न तो नियमित पानी देने की व्यवस्था मिली और न ही पर्याप्त ट्री गार्ड लगाए गए। निगरानी के अभाव में लगाए गए पौधे धीरे-धीरे सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं।

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