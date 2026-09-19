कानपुर: टायर फटने से पलटी पिकअप, पांच लोग घायल, मौके से भाग निकला चालक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 19 Sep 2026 07:37 PM IST
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महाराजपुर के तिवारीपुर ओवरब्रिज के पास शनिवार शाम कानपुर-फतेहपुर हाईवे पर सेब लदी पिकअप का पिछला टायर फट गया। इससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार पांच लोग प्रमोद (27), सोनू (30), पुत्तन (45), उमेश पाल और जयसिंह (28) घायल हो गए। चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि पिकअप में चालक समेत सात लोग सवार थे। एनएचएआई की एंबुलेंस टीम 4:38 बजे मौके पर पहुंची। घायलों को सरसौल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि चालक की तलाश जारी है। हादसे के बाद बाधित यातायात को पुलिस ने सुचारु कराया।
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