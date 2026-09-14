कानपुर: उफनाई नोन नदी के चेकडैम से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे लोग, बढ़ा हादसे का खतरा

उफनते पानी के बीच रोजाना आवागमन

स्थानीय लोगों के मुताबिक नोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर चेकडैम से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद लोग दूरी बचाने के लिए इसी रास्ते को चुन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चेकडैम पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के भी इस रास्ते से गुजरने के कारण खतरा और बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने चेकडैम पर सुरक्षा व्यवस्था कराने और लोगों को रोकने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने की मांग की है।