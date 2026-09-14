फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: People Risk Lives Crossing Flooded Check Dam Over Non River to Save 1 Km

कानपुर: उफनाई नोन नदी के चेकडैम से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे लोग, बढ़ा हादसे का खतरा

Mon, 14 Sep 2026 09:37 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 14 Sep 2026 09:37 PM IST
सार

Kanpur News: नोन नदी पर बने चेकडैम से लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से चेकडैम के ऊपर पानी बह रहा है, इसके बावजूद राहगीर करीब एक किलोमीटर की दूरी बचाने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। इससे कभी भी हादसा होने का खतरा बना हुआ है।

विज्ञापन
Kanpur: People Risk Lives Crossing Flooded Check Dam Over Non River to Save 1 Km
चेकडैम से जान जोखिम में डाल गुजर रहे लोग - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्राम प्रधान कौशल किशोर, अरविंद कोरी, विद्यासागर, राजकुमार कमल और गुड्डू ठाकुर ने बताया कि चेकडैम से होकर गुजरने पर करीब एक किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इसी वजह से रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं।

विज्ञापन

उफनते पानी के बीच रोजाना आवागमन

स्थानीय लोगों के मुताबिक नोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर चेकडैम से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद लोग दूरी बचाने के लिए इसी रास्ते को चुन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चेकडैम पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के भी इस रास्ते से गुजरने के कारण खतरा और बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने चेकडैम पर सुरक्षा व्यवस्था कराने और लोगों को रोकने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बीडीओ बोले- दूरी बचाने के लिए जोखिम उठा रहे लोग

खंड विकास अधिकारी यशवीर सिंह ने बताया कि गांव तक पक्की सड़क बनी हुई है। इसके बावजूद लोग करीब एक किलोमीटर की दूरी बचाने के लिए चेकडैम से होकर गुजर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे उफनते पानी के बीच चेकडैम पार न करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed