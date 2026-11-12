कानपुर: जिला बदर अपराधी चार माह बाद शहर में मिला, मैनावती मार्ग से दबोचा गया शातिर, पुलिस व्यवस्था पर उठे सवाल

कानपुर में छह महीने के लिए जिला बदर किए गए अपराधी को कानपुर की सीमा से बाहर रखने और उसकी निगरानी करने की पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला बदर आदेश का विधिक तामीला कराने के महज चार महीने बाद ही अपराधी शहर में मिल गया। बुधवार को नवाबगंज पुलिस ने उसे मैनावती मार्ग पर ख्योरा स्थित जेप्टो स्टोर के पास से गिरफ्तार किया।

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नवाबगंज के सुखऊपुरवा निवासी सुजल निषाद को न्यायालय ने 29 जुलाई 2026 को छह महीने के लिए कानपुर नगर की सीमा से जिला बदर किया था। वाद संख्या 79/26 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पारित आदेश का विधिक तामीला सात नवंबर को कराया गया। इसके बावजूद 11 नवंबर को वह शहर में मिल गया।