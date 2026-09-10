नर्स से सामूहिक दुष्कर्म: अश्लील वीडियो से किया ब्लैकमेल, होटल से अस्पताल तक दरिंदगी, आरोपी मामा-भांजा को जेल

कानपुर के घाटमपुर कस्बे के जहानाबाद रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स ने संचालक व उसके भांजे पर कई सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। साथ ही, किसी को बताने व विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी मामा-भांजे को जेल भेज दिया है।

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नर्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हॉस्पिटल संचालक सत्यम सैनी निवासी ग्राम रहटी थाना रेवना और उसका भांजा ललित सैनी अक्सर उसके साथ अश्लील हरकत करते थे। विरोध करने पर कार्य से बाहर निकालने की धमकी देते थे। 16 अगस्त को सत्यम सैनी ने एक होटल के कमरे में ले गया। जबरन दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाए।