नर्स से सामूहिक दुष्कर्म: अश्लील वीडियो से किया ब्लैकमेल, होटल से अस्पताल तक दरिंदगी, आरोपी मामा-भांजा को जेल
Kanpur News: घाटमपुर के प्राइवेट अस्पताल की नर्स से सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले अस्पताल संचालक सत्यम सैनी और उसके भांजे ललित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे के जहानाबाद रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स ने संचालक व उसके भांजे पर कई सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। साथ ही, किसी को बताने व विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी मामा-भांजे को जेल भेज दिया है।
नर्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हॉस्पिटल संचालक सत्यम सैनी निवासी ग्राम रहटी थाना रेवना और उसका भांजा ललित सैनी अक्सर उसके साथ अश्लील हरकत करते थे। विरोध करने पर कार्य से बाहर निकालने की धमकी देते थे। 16 अगस्त को सत्यम सैनी ने एक होटल के कमरे में ले गया। जबरन दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाए।
कई बार बनाया हवस का शिकार
साथ ही, किसी को कुछ न बताने पर उसे व उसके भाई को जान से मारने को कहकर धमकाया था। इसके बाद उक्त दोनों ने हॉस्पिटल के अंदर कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। काम छोड़ने को कहने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। इसके बाद 31 अगस्त को एक होटल ले जाकर हवस का शिकार बनाया। पति को बताया, तो उसे भी धमकाया था।