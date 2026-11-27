कानपुर: करनखेड़ा में तेंदुए का चौथे दिन भी नहीं लगा सुराग, ड्रोन और ट्रैप कैमरों से निगरानी, कॉम्बिंग जारी
Kanpur News: महाराजपुर थाना क्षेत्र के करनखेड़ा गांव में मंगलवार को तेंदुए के हमले में एक बच्चे समेत नौ लोगों के घायल होने के बाद चौथे दिन शुक्रवार को भी वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन अभी तक तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल सका है।
विस्तार
कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के करनखेड़ा गांव में मंगलवार को तेंदुए के हमले में एक बच्चे समेत नौ लोग घायल हो गए थे। घटना के चौथे दिन शुक्रवार को भी वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन अभी तक तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल सका है। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार को गांव में स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ सामान्य नजर आई। किसान फसलों को नुकसान से बचाने के लिए समूह बनाकर खेतों में जा रहे हैं। हालांकि बच्चे और महिलाएं अभी भी खेतों में जाने से बच रही हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, गांव में दहशत का माहौल बना रहेगा। शुरुआती दिनों में गांव में काफी भय था, लेकिन वन विभाग की लगातार मौजूदगी से धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। तेंदुए की लोकेशन पता लगाने के लिए वन विभाग ने तकनीक का सहारा लिया है। ड्रोन कैमरों से गंगा कटरी और खेतों में निगरानी की जा रही है। इसके अलावा गांव और आसपास के संभावित ठिकानों पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि तेंदुए की गतिविधियों को कैद किया जा सके।
ड्रोन और ट्रैप कैमरों से भी निगरानी जारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रभुदयाल यादव ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव और गंगा नदी के किनारे 500 मीटर की परिधि में दो पिंजरे लगाए गए हैं। शाम के समय पिंजरों में तेंदुए को आकर्षित करने के लिए शिकार के रूप में बकरी का बच्चा रखा जाता हैं, जिन्हें सुबह हटा दिया जाता है। गांव के आसपास और गंगा नदी के किनारे 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन और ट्रैप कैमरों से भी निगरानी जारी है। हालांकि अभी तक तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। तेंदुए के पकड़े जाने तक अभियान जारी रहेगा।