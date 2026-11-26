महाराजपुर के करनखेड़ा गांव में तेंदुए का तीसरे दिन बृहस्पतिवार को भी सुराग नहीं मिल सका। वन विभाग की टीम ने अब दो पिंजड़े लगा दिए हैं। डीएफओ आकांक्षा जैन के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दिनभर ट्रेंकुलाइजर गन लेकर खेतों और गंगा कटरी क्षेत्र में सघन काॅम्बिंग की। वन विभाग ने तेंदुए की लोकेशन पता करने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरों के फुटेज भी खंगाले लेकिन उसकी कोई गतिविधि नहीं दिखी।

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करनखेड़ा गांव में तेंदुए ने मंगलवार को 10 ग्रामीणों को घायल दिया था। सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। उसने माैके पर जाकर खोजबीन की। बुधवार को पिंजड़ा लगाया गया था। बृहस्पतिवार को एक नया पिंजड़ा करीब 500 मीटर दूर दूसरी दिशा में लगाया गया है। पिंजड़े में शिकार के लिए पिल्ला भी रखा गया इसके बावजूद तेंदुआ पास नहीं आया। विज्ञापन



वन विभाग की टीम ने आशंका जताई है कि तेंदुआ अब गांव से 10 से 20 किलोमीटर दूर जंगल की ओर निकल गया है। रेंजर अनिल सिंह ने बताया कि तेंदुआ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। इसलिए शुक्रवार को पिंजड़े की लोकेशन फिर से बदली जाएगी और बड़े दायरे में अभियान चलाया जाएगा। करनखेड़ा गांव में तेंदुए ने मंगलवार को 10 ग्रामीणों को घायल दिया था। सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। उसने माैके पर जाकर खोजबीन की। बुधवार को पिंजड़ा लगाया गया था। बृहस्पतिवार को एक नया पिंजड़ा करीब 500 मीटर दूर दूसरी दिशा में लगाया गया है। पिंजड़े में शिकार के लिए पिल्ला भी रखा गया इसके बावजूद तेंदुआ पास नहीं आया।वन विभाग की टीम ने आशंका जताई है कि तेंदुआ अब गांव से 10 से 20 किलोमीटर दूर जंगल की ओर निकल गया है। रेंजर अनिल सिंह ने बताया कि तेंदुआ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। इसलिए शुक्रवार को पिंजड़े की लोकेशन फिर से बदली जाएगी और बड़े दायरे में अभियान चलाया जाएगा।

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