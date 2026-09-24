कानपुर: सेंट्रल से आनंद विहार के लिए चलेगी रात की ट्रेन, ये रही जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 24 Sep 2026 10:49 PM IST
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सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक और दैनिक ट्रेन चलेगी। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन 14153 रात 8:40 बजे सेंट्रल से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वहीं ट्रेन 14154 आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:25 बजे चलेगी और सुबह 7:25 बजे सेंट्रल आएगी। यह फफूंद, इटावा, टुंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी। संचालन की तारीख जल्द जारी होगी।
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