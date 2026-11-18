कानपुर: मंधना में बिजली विभाग की लापरवाही, जमीन से चार फीट ऊपर झूल रहे तार, लोग बोले- हो सकता है बड़ा हादसा
Kanpur News: मोहनपुर नई बस्ती में विद्युत केबल जमीन से महज चार फीट की ऊंचाई पर झूल रही है। मंधना सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है।
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कानपुर में मंधना सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाली मोहनपुर नई बस्ती में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही स्थानीय लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिजली की मुख्य केबल जमीन से महज चार फीट की ऊंचाई पर झूल रही है, जिससे राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों को हर समय गंभीर हादसे का डर सता रहा है।
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह पूरा इलाका दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद विभागीय उदासीनता के चलते जर्जर और लटकती इन केबलों को ठीक कराने की कोई सुध नहीं ली जा रही है। जमीन के इतने करीब तार होने के कारण यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है।
समस्या के निराकरण की मांग
स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन केबलों को सुरक्षित ऊंचाई पर नहीं लगवाया गया, तो कभी भी कोई बड़ा करंट या शॉर्ट सर्किट का हादसा हो सकता है। लोगों ने उच्चाधिकारियों से तत्काल संज्ञान लेकर इस समस्या से निजात दिलाने की पुरजोर मांग की है।