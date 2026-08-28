कानपुर: भीतरगांव में पंचायत सचिव की लापरवाही, 15 दिन में दूसरी बार नोटिस, अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप

कानपुर के भीतरगांव ब्लॉक में कई वर्षों से तैनात सचिव अब उच्च अधिकारियों के आदेशों को भी नहीं मानते। सरकारी कार्यों में लगातार लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारियों को झूठी सूचना देकर गुमराह करने के आरोप में पंचायत सचिव कृष्ण कुमार पाल को एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। बीडीओ ने सचिव को सोमवार तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

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बीडीओ गिरीश मिश्रा ने बताया ग्राम पंचायत कोरथा के मजरा सुखैयापुर निवासी गोमती पत्नी महेश को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित हुआ था। दोनों किस्तें मिलने के बाद लाभार्थी ने नियमानुसार अपना मकान बनवा भी लिया। इसके बावजूद पंचायत सचिव कृष्ण कुमार पाल उच्च अधिकारियों और बीडीओ को आवास न बने होने की झूठी रिपोर्ट देते रहे।