कानपुर: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 19 माह में 1500 से ज्यादा आवेदन, फिर भी खाली हैं गरीबों के हाथ, रिपोर्ट

कानपुर में परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सहारा नहीं मिल पा रहा है। समाजकल्याण विभाग की लापरवाही के चलते पिछले करीब 19 माह में आए 1500 से अधिक आवेदनों में किसी भी पात्र परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता नहीं मिली। मार्च 2025 के बाद से भुगतान पूरी तरह बंद है।

विभाग में 1561 से अधिक आवेदन लंबित हैं, जबकि 571 पात्र लाभार्थियों की भुगतान फाइल करीब तीन माह पहले तैयार होने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिल सकी है। समाजकल्याण विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र परिवार को 30 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।