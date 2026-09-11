कानपुर: पतारा में एसडीएम की चौपाल, ग्रामीणों ने उठाई जल निकासी की समस्या, बोले- संरक्षित हों ऐतिहासिक तालाब

कानपुर के घाटमपुर में पतारा पंचायत घर में एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। चौपाल में ग्रामीणों की बताई गई समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान कस्बे के तालाबों को संरक्षित करने की भी मांग की गई। चौपाल में कस्बे की जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि तालाबों की पुराई न होने से जल निकासी की समस्या से जूझ रहे है।

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गांव निवासी राम पाल सिंह ने बताया कि उनके पूर्वज गुमान सिंह जमींदार थे। उनके नाम से तालाब का नाम गुमानी ताल पड़ा था। राजेंद्र पाठक ने बताया कि शादी विवाह कार्यक्रम होने के बाद तालाब में कंगन प्रवाहित किए जाते थे। गांव निवासी सुंदर कहार के नाती अनिल कहार ने बताया कि उनके बाबा तालाब में सिघाड़े बोया करते थे, जब से उन्होंने सुध संभाली तब से वह उस जगह पर तालाब देख रहे हैं।