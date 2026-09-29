कानपुर नगर निगम: अब कागजों में चल रही भ्रष्टाचार की जांच, जेल भेजे गए ठेकेदारों को जमानत, सीपी ने कही ये बात

कानपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई थम सी गई है। एक माह से चार सदस्यों की एसआईटी सिर्फ जांच के नाम पर कागज भर रही है। पहले दिन दर्ज पांच एफआईआर के बाद छठवीं प्राथमिकी अब तक दर्ज नहीं हो सकी। वहीं, जिन तीन ठेकेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी फजलगंज थाने में दर्ज हुई थी उनमें दो की जमानत हो गई जबकि एक ने अपनी गिरफ्तारी पर स्टे भी ले लिया है।

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बीते माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए टेंडर में धांधली करने वाले और डरा-धमकाकर टेंडर हथियाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में चार और फजलगंज में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फजलगंज वाली प्राथमिकी के तहत दो ठेकेदारों रज्जन बाजपेई और संदीप जैन को धांधली और रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भी भेजा गया।