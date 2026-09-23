दवा कारोबारी हत्याकांड: जेल से बाहर लाए गए शालू और दोनों सुपारी किलर, पुलिस ने खरीदारी का सीन कराया रिक्रिएट

10-10 तीखे सवाल पूछेगी पुलिस

कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस शालू और दोनों शूटरों से 10-10 तीखे सवाल पूछेगी, ताकि यह साफ हो सके कि इस जघन्य हत्याकांड में कोई चौथा मददगार भी शामिल था या नहीं। मामले में विनीत मिनोचा के बेटे और शालू के पति सुब्रत की भूमिका पर भी शुरुआत से ही पुलिस को गहरा संदेह है। रिमांड के दौरान पुलिस शालू और सुब्रत को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। इसके साथ ही, देहरादून में रहने वाले सुब्रत के कनाडियन दोस्त के कनेक्शन को लेकर भी शालू से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।