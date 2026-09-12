कानपुर: शुक्लागंज में झमाझम बारिश से राहत, जलभराव से बढ़ीं लोगों की दुश्वारियां, दर्जनों मोहल्लों में भरा पानी
Kanpur News: शुक्लागंज में तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सर्वोदय नगर, कंचन नगर बी और पोनीरोड समेत कई मोहल्लों में भारी जलभराव से लोगों का आवागमन दुभर हो गया।
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शुक्लागंज में सुबह और दोपहर को झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत महसूस की। वहीं, जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को आवागमन की दुश्वारियां झेलनी पड़ीं। सर्वाेदय नगर, कंचन नगर बी, पोनीरोड, श्रीनगर, परमसुखखेड़ा, अली नगर समेत अन्य कई मोहल्लों में जलभराव रहा।
सड़कों पर पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले-नालियों की समुचित सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर ही ठहर जाता है। लोगों ने जल्द से जल्द पंप लगवाकर जल निकासी कराने की मांग की है।