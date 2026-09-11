कानपुर: सड़कों की सुध कौन ले? उधार के ठेकेदार ढूंढ रहा नगर निगम, जलभराव में फंसे हॉट मिक्स प्लांट, पढ़ें डिटेल

कानपुर शहर की बदहाल सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए अब नगर निगम को पीडब्ल्यूडी और केडीए के ठेकेदारों का सहारा है। नगर निगम के टेंडरों में ठेकेदारों की बेरुखी के बाद नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने दोनों विभागों के ठेकेदारों के साथ बैठक कर निगम के कामों में टेंडर डालने का आग्रह किया है।

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जिन कार्यों के लिए पर्याप्त टेंडर नहीं मिले, उनकी री-टेंडरिंग कराई जा रही है। उधर, पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी हॉट मिक्स प्लांटों में पानी भरने से अटकी हैं। ऐसे में सड़कें कब सुधरेंगी, इसका इंतजार जारी है। तब तक शहरवासियों को गड्ढों और उड़ती धूल के बीच ही सफर करना होगा।