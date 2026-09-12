कानपुर: प्रेमी संग पकड़ी गई मां, 14 साल के बेटे ने देख लिया घिनौना राज; गला घोंटकर हत्या, फिर रची ये कहानी

पहले डांटा, फिर पीटा और गला घोंटा

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सत्यम ने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इससे मां को डर था कि वह परिवार और आसपास के लोगों को इस बारे में बता देगा। आरोप है कि इसी बात को लेकर पहले सत्यम को डांटा गया और फिर उसकी पिटाई की गई। इसके बाद मां ने प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया।