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कानपुर: प्रेमी संग पकड़ी गई मां, 14 साल के बेटे ने देख लिया घिनौना राज; गला घोंटकर हत्या, फिर रची ये कहानी

Sat, 12 Sep 2026 07:40 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sat, 12 Sep 2026 07:40 AM IST
सार

Kanpur News: प्रेमी संग मां को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देखने वाले 14 वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के अनुसार, बेटे ने मां के प्रेम संबंध का राज देख लिया था। इसके बाद पहले उसे डांटा गया, फिर पीटा गया और प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया गया। हत्या के बाद घटना छिपाने के लिए उसकी तबीयत बिगड़ने की कहानी रची गई।

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Kanpur: Mother Accused of Killing 14-Year-Old Son After He Saw Her With Lover
बेटे की गला घोंटकर हत्या - फोटो : amar ujala

विस्तार
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मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के विपौसी गांव का है। मृतक सत्यम कक्षा आठ का छात्र था। उसके पिता सर्वेश निजी कंपनी में काम करते हैं और रोजगार के सिलसिले में गुजरात में रहते हैं। घर पर सत्यम अपनी मां और दो छोटे भाइयों के साथ रहता था। गुरुवार शाम करीब पांच बजे वह आटा चक्की से आटा लेकर घर लौटा था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने की बात कही गई।

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पहले डांटा, फिर पीटा और गला घोंटा

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सत्यम ने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इससे मां को डर था कि वह परिवार और आसपास के लोगों को इस बारे में बता देगा। आरोप है कि इसी बात को लेकर पहले सत्यम को डांटा गया और फिर उसकी पिटाई की गई। इसके बाद मां ने प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया।

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Kanpur: Mother Accused of Killing 14-Year-Old Son After He Saw Her With Lover
बेटे की गला घोंटकर हत्या - फोटो : वीडिओ ग्रैब

हत्या के बाद मामले को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की गई। परिवार की ओर से बताया गया कि सत्यम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह चारपाई पर पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मौत की परिस्थितियां संदिग्ध मिलीं।

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गले पर मिले निशान से खुला राज

सत्यम की मौत के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। किशोर के गले पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस का शक गहरा गया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पूछताछ और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने घटना की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं। पुलिस के अनुसार, जांच में मां और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई है।

Kanpur: Mother Accused of Killing 14-Year-Old Son After He Saw Her With Lover
बेटे की गला घोंटकर हत्या - फोटो : वीडिओ ग्रैब

वहीं, घटना के बाद मामले को छिपाने के लिए तबीयत खराब होने की बात बताई गई थी। पुलिस अब घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हत्या के बाद प्रेमी ने भी की फंदा लगाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, सत्यम की हत्या के बाद उसका कथित प्रेमी अपने घर चला गया। वहां उसने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि परिजनों की नजर पड़ने के बाद उसे समय रहते बचा लिया गया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची और जांच में इस घटना की कड़ी भी सामने आई।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात के बाद आरोपी प्रेमी ने फंदा लगाने की कोशिश क्यों की और घटना के बाद किन लोगों को इसकी जानकारी थी। पुलिस सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पोस्टमार्टम और साक्ष्यों से होगी पुष्टि

सत्यम के पिता को बेटे की मौत की जानकारी मिलने के बाद वह गांव पहुंचे। बेटे की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और फोरेंसिक जांच को भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है।

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के अनुसार, मामले में प्रारंभिक जांच के आधार पर हत्या की बात सामने आई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ से सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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