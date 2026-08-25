कानपुर: ब्लेड से जेब काट मोबाइल छीना, युवती के साहस से एक को दबोचा, दूसरा साथी 10 हजार लेकर फरार, रिपोर्ट दर्ज

कानपुर में घंटाघर चौराहे पर युवती की पैंट की जेब ब्लेड से काटकर मोबाइल छीनने का आरोपी लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। वहीं उसका साथी युवती के पर्स से 10 हजार रुपये लेकर भाग निकला। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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अजीतगंज टीपी नगर निवासी ज्योति शिखा बौद्ध 22 अगस्त को दोपहर करीब एक बजे ई-रिक्शा से घंटाघर चौराहे पहुंची थीं। आरोप है कि तभी पीछे से आए युवक ने ब्लेड से उनकी पैंट की जेब काटकर मोबाइल निकाल लिया। युवती ने शोर मचाते हुए आरोपी का पीछा किया और आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया।