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कानपुर: ब्लेड से जेब काट मोबाइल छीना, युवती के साहस से एक को दबोचा, दूसरा साथी 10 हजार लेकर फरार, रिपोर्ट दर्ज

Tue, 25 Aug 2026 01:19 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 25 Aug 2026 01:19 PM IST
सार

Kanpur News: घंटाघर चौराहे पर ई-रिक्शा से उतरी युवती की पैंट की जेब ब्लेड से काटकर मोबाइल चोरी करने वाले एक आरोपी को लोगों की मदद से दबोच लिया गया। हालांकि, उसका साथी पर्स से 10 हजार रुपये निकालकर भागने में सफल रहा।

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Kanpur Mobile snatched after pocket was slit with a blade one culprit nabbed thanks to young woman courage
कलक्टरगंज थाना - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में घंटाघर चौराहे पर युवती की पैंट की जेब ब्लेड से काटकर मोबाइल छीनने का आरोपी लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। वहीं उसका साथी युवती के पर्स से 10 हजार रुपये लेकर भाग निकला। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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अजीतगंज टीपी नगर निवासी ज्योति शिखा बौद्ध 22 अगस्त को दोपहर करीब एक बजे ई-रिक्शा से घंटाघर चौराहे पहुंची थीं। आरोप है कि तभी पीछे से आए युवक ने ब्लेड से उनकी पैंट की जेब काटकर मोबाइल निकाल लिया। युवती ने शोर मचाते हुए आरोपी का पीछा किया और आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया।

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दो ब्लेड और 500 ग्राम का लोहे का बांट बरामद
पकड़े गए आरोपी की पहचान कुली बाजार निवासी साकिब के रूप में हुई। उसके पास से युवती का मोबाइल, दो ब्लेड और 500 ग्राम का लोहे का बांट बरामद हुआ। आरोपी के साथी अमरेश पर युवती के पर्स से 10 हजार रुपये लेकर भागने का आरोप है। कलक्टरगंज पुलिस ने साकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार साथी की तलाश की जा रही है।

 

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