शहर में अलग-अलग सड़क हादसों में मजदूर समेत दो लोगों की मौत हो गई। बिधनू के कठेरुआ कॉलोनी निवासी कैलाश (52) सोमवार रात हड़हा गांव के पास सड़क पार कर रहे थे। तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक सवार के नशे में होने की बात सामने आई है। गंभीर रूप से घायल कैलाश को राहगीरों ने हैलट पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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बिधनू थानाप्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उधर, कल्याणपुर के बंबा रोड निवासी सत्यनारायण शर्मा (69) 31 अक्तूबर को नारामऊ से बाइक से घर लौट रहे थे। विपरीत दिशा से आए बाइक सवार ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बिठूर थाना प्रभारी अशोक सरोज ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।