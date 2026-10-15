कानपुर: युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर दी जान, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में घाटमपुर क्षेत्र के रतनपुर गांव में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव निवासी एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। शैलेंद्र (35) द्वारा अचानक उठाए गए इस खौफनाक कदम से परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन



सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार, शैलेंद्र का विवाह करीब 15 साल पहले विनीता के साथ हुआ था। उनके परिवार में एक बेटा इशू और एक बेटी राधा हैं।