कानपुर: ‘14 शिकायतें...दो मौतें', प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, गर्ग एविएशन की उड़ानों और संचालन पर रोक

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कानपुर स्थित गर्ग एविएशन के संचालन पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) का काम अगले आदेश तक रोक दिया है यानी अब कोई उड़ान और संचालन नहीं हो सकेगा। 27 अगस्त को गर्ग एविएशन का प्रशिक्षण विमान उड़ान के 20 मिनट बाद ही गंगा बैराज के पास स्थित नत्थापुरवा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

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पायलट सचिन भाटिया और ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी की मौत हो गई थी। डीजीसीए दिल्ली, लखनऊ की टीमों ने कई दिनों तक जांच-पड़ताल की थी। सुरक्षा नियमों को तोड़ने और नियामक शर्तों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। गर्ग एविएशन के सेफ्टी मैनेजर राजीव भल्ला का कहना है कि तकनीक ऑडिट की प्रक्रिया पूरी होने तक उड़ानों पर रोक लगाई गई है।