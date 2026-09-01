कानपुर: आईजीआरएस लापरवाही पर बड़ा एक्शन, सीएमओ और बीएसए समेत पांच अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति, मचा हड़कंप

आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और लगातार पिछड़ रही कानपुर की रैंकिंग के मामले में सोमवार को एडीएम सिटी अतुल कुमार गुप्ता ने पांच अधिकारियों के खिलाफ शासन में कार्रवाई की संस्तुति की है। इनमें सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी, जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता मुकेश चक, बीएसए हरिओम सिंह, कृषि उपनिदेशक आरएस वर्मा, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह शामिल हैं।

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साथ ही, केडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और केस्को एमडी को पत्र भेजकर उनके अधीन लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आईजीआरएस में जिले की बदहाली का अंदाजा जुलाई माह की रैंकिंग से लगाया जा सकता है। प्रदेश के 75 जिलों में कानपुर 68वें स्थान पर था। जिले को 140 में से महज 109 अंक मिले और प्रदर्शन का प्रतिशत 77.86 रहा।