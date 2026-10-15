कानपुर: सरैया प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा टला, आरओबी निर्माण से कमजोर हुई दीवार गिरी, बाल-बाल बचे छात्र

शुक्लागंज में सरैया रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित सरैया प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह करीब 11 बजे जब स्कूल में छात्र पढ़ रहे थे। तभी स्कूल की जर्जर दीवार अचानक बाहर की ओर गिर गई। गनीमत रही कि दीवार अंदर की ओर नहीं गिरी।

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अन्यथा कई छात्र दीवार के नीचे दब जाते, जिससे बड़ा हादसा हो जाता। स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू लता ने बताया कि तीन माह पहले सरैया आरओबी निर्माण के दौरान सेतु निगम की ओर से स्कूल के कुछ हिस्से का प्रयोग कर पुल की शटरिंग लगाई गई।