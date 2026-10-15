कानपुर: सरैया प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा टला, आरओबी निर्माण से कमजोर हुई दीवार गिरी, बाल-बाल बचे छात्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 01:23 PM IST
सार
Kanpur News: शुक्लागंज क्षेत्र स्थित सरैया रेलवे क्रॉसिंग के पास प्राथमिक विद्यालय की जर्जर दीवार अचानक बाहर की ओर भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि दीवार बाहर की तरफ गिरी, जिससे अंदर बैठे छात्र बाल-बाल बच गए।
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विस्तार
शुक्लागंज में सरैया रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित सरैया प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह करीब 11 बजे जब स्कूल में छात्र पढ़ रहे थे। तभी स्कूल की जर्जर दीवार अचानक बाहर की ओर गिर गई। गनीमत रही कि दीवार अंदर की ओर नहीं गिरी।
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अन्यथा कई छात्र दीवार के नीचे दब जाते, जिससे बड़ा हादसा हो जाता। स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू लता ने बताया कि तीन माह पहले सरैया आरओबी निर्माण के दौरान सेतु निगम की ओर से स्कूल के कुछ हिस्से का प्रयोग कर पुल की शटरिंग लगाई गई।
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बीएसए बोले- सेतु निगम को लिख चुके हैं पत्र
इससे वह भाग कमजोर और जर्जर हो गया। इसकी जानकारी कई बार सेतु निगम और बीएसए को दी गई, लेकिन मरम्मत कार्य नहीं किया गया और आज दीवार गिर गई। हालांकि, कोई भी छात्र हताहत नहीं हुआ है। वहीं, बीएसए शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि सेतु निगम को मरम्मत कार्य कराए जाने के लिए वह पत्र लिख चुके हैं।