कानपुर: नरवल में लेखपालों का प्रदर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार, बोले- डीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे

कानपुर में नवागत जिलाधिकारी महेंद्र सिंह के पहले ही संपूर्ण समाधान दिवस पर नरवल तहसील में लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने आज शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस के बहिष्कार का ऐलान किया है।

विज्ञापन



संघ के तहसील अध्यक्ष अनुपम पटेल ने बताया कि सभी लेखपाल सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक तहसील के मुख्य गेट पर धरने पर रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा जाएगा। अनुपम पटेल ने बताया कि लेखपाल पिछले 10 साल से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।