कानपुर: चमड़ा कारोबारी ने दोस्ती कर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार, जेल भेजा गया

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हमीरपुर की युवती ने चमड़ा कारोबारी मुसम्मी इब्रातुल्लाह (23) पर दोस्ती कर दुष्कर्म का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट में हमीरपुर की 28 साल की एमकॉम छात्रा ने बताया कि उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती मुसम्मी इब्रातुल्लाह से हुई थी। वह खुद को चमड़ा कारोबारी बताता था। उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। शादी का दबाव बनाने पर उम्र में पांच साल का अंतर होने का बहाना बनाकर टालमटोल करने लगा। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्र ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।