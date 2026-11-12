कानपुर: आर-पार के मूड में अधिवक्ता, लखनऊ पहुंचकर घेरेंगे विधानसभा, दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

कानपुर में दो माह से अधिवक्ताओं द्वारा हर बुधवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार किए जाने, कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाने के बावजूद अब तक अधिवक्ताओं की मांगों पर सुनवाई न होने पर विरोध स्वरूप अधिवक्ताओं ने अब 14 नवंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अधिवक्ता लखनऊ जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे और हजारों की संख्या में विधानसभा पहुंचकर घेराव कर अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे।

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यह जानकारी बार एसोसिएशन के महामंत्री बिनय मिश्रा व लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव ने संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान दी। लखनऊ में विधानसभा घेराव के दौरान दिए जाने वाले ज्ञापन में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू किए जाने, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक दस हजार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने, 70 साल की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपए प्रतिमाह मानक भत्ता दिए जाने, अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 25 लाख रुपए किए जाने की मांग की जाएगी।