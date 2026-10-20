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कानपुर: गेस्ट हाउस के बाहर मिला अधिवक्ता का शव, फोन पर पत्नी से कहा था- थोड़ी देर में घर आऊंगा, जांच शुरू

Tue, 20 Oct 2026 03:03 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 20 Oct 2026 03:03 PM IST
सार

Kanpur News: गुजैनी थाना क्षेत्र गेस्ट हाउस के बाहर अधिवक्ता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं, परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है।

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Kanpur Lawyers body found outside guest house he had told his wife over the phone I will be home shortly
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में बर्रा स्थित बली का पुरवा में सोमवार देर शाम अधिवक्ता रितेश यादव (26) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गेस्ट हाउस के बाहर पड़ा मिला। परिजन के अनुसार करीब आधे घंटे पहले ही उसने फोन पर पत्नी से थोड़ी देर में घर आने की बात कही थी। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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परिजन ने मौत पर सवाल उठाते हुए अनहोनी की आशंका जताई है।  बली का पुरवा निवासी शिव सिंह यादव किराने की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा रितेश अधिवक्ता होने के साथ ही घर से कुछ दूरी पर शिव पैलेस नाम से गेस्ट हाउस भी संचालित करता था। परिजन के मुताबिक, सोमवार देर शाम रितेश गेस्ट हाउस में था। इस दौरान उसकी पत्नी ने फोन कर घर आने के बारे में पूछा , तो उसने थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही।

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मौत होने की वजह की जांच होनी चाहिए
करीब आधे घंटे बाद दोबारा फोन करने पर उसने कॉल रिसीव नहीं की।  इसी बीच कुछ लोगों ने परिजनों को रितेश की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। परिजन गेस्ट हाउस पहुंचे तो पता चला कि उसे अस्पताल ले जाया गया है। वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन का कहना है कि पत्नी से फोन पर बातचीत के दौरान रितेश सामान्य था। ऐसे में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने और मौत होने की वजह की जांच होनी चाहिए।

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शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की।गुजैनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि परिजन ने अनहोनी की आशंका जताई है। हालांकि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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