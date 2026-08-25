कानपुर: रक्षाबंधन पर कानपुर होकर चलेगी खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल ट्रेन, ये रही पूरी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 25 Aug 2026 09:37 PM IST
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रक्षाबंधन पर यात्रियों की राह आसान करने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का फैसला किया। इसमें खातीपुरा और हावड़ा के बीच चलने वाली रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेगी। स्पेशल ट्रेन संख्या 09709 खातीपुरा से 29 अगस्त को शाम पांच बजे रवाना होकर 30 अगस्त की रात 1:40 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09710 हावड़ा से 31 अगस्त को रात 12:15 बजे रवाना होगी और एक सितंबर की रात नौ बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। इसके अलावा प्रयागराज-बनारस-सूबेदारगंज अनारक्षित स्पेशल ट्रेन अतिरिक्त फेरे भी लगाएगी।
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