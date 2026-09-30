कानपुर में केस्को की बड़ी कार्रवाई: नौ परिसरों में पकड़ी गई बिजली चोरी, चार जगहों पर कनेक्शन का गलत इस्तेमाल

कानपुर में केस्को की टीम ने अभियान चलाकर नौ परिसरों में चोरी पकड़ी। टीम को शराब गद्दी मिल निवासी राम प्यारे, राम बहादुर, अरुण, नाजिर बाग निवासी शादाब अहमद, नाला रोड निवासी बन्ने मियां, फैजी, कंघी मोहाल के फैसल, लोहारन भट्टा निवासी मोहित कुमार, लक्ष्मीपुरवा के सुमित कुमार, बिनगवां के पंकज यादव, शिवराज सिंह का पुरवा निवासी रीना सिंह के यहां बिजली चोरी मिली। वहीं, दलेलपुरवा में शगुफ्ता और अफसाना तथा लोहारन भट्टा निवासी रेणुका व रेनू सोनकर को कनेक्शन का गलत इस्तेमाल करते पाया गया। केस्को ओएसडी देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नौ मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चार अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई।

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