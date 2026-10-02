कानपुर: युवक पर सर्राफ ने साथियों संग किया हमला, कार पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, एफआईआर दर्ज

कानपुर में खाड़ेपुर योगेंद्र विहार निवासी नितिन सिंह तोमर ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि बुधवार शाम वह अपने कंडक्टर सुनील और जरौली निवासी मित्र युवराज के साथ हमीरपुर से लौट रहे थे। विश्वबैंक जे ब्लॉक के पास कार खड़ी कर चाट खाने लगे। तभी सामने स्थित कौशल ज्वैलर्स के मालिक कार खड़ी करने को लेकर हमला कर दिया। इस दौरान मोबाइल तोड़ दिया। बर्रा इंस्पेक्टर क्षितिज सिंह ने बताया कि सर्राफ व उसके 8-10 अज्ञात साथियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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