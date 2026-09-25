कानपुर: विसर्जन में बमबाजी का मामला, श्रद्धालुओं पर किया लाठी-डंडों से हमला, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस

कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत फत्तेपुर नाका के पास बृहस्पतिवार दोपहर गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर दबंगों ने अचानक धावा बोल दिया। बेखौफ आरोपियों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला करने के साथ-साथ दहशत फैलाने के लिए क्रूड बम भी फोड़े।

विज्ञापन



इस खूनी तांडव के दौरान हमलावरों ने कार, बाइक और लोडर में जमकर तोड़फोड़ की और विरोध करने पर महिलाओं से अभद्रता की। वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मुख्य आरोपी का बारिश के बीच सड़क पर जुलूस निकालकर कानून का खौफ कायम किया।