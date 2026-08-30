कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा: डिवाइडर पार कर अल्टो से भिड़ी बेकाबू फॉर्च्यूनर, तीन गंभीर
Kanpur News: कानपुर-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर पुरवामीर स्थित एमजीए कॉलेज के सामने रविवार को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई। सामने से आ रही अल्टो कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई।
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हादसे में अल्टो सवार चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची महाराजपुर पुलिस ने घायलों को सरकारी जीप से अस्पताल भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कानपुर से फतेहपुर की ओर जा रही फॉर्च्यूनर की रफ्तार काफी तेज थी।
बारिश के बीच अचानक कार अनियंत्रित हुई और डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में जा पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रही अल्टो से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फॉर्च्यूनर डिवाइडर के ऊपर करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई।
हादसे के दौरान हाईवे की दूसरी लेन से कोई अन्य वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल भिजवाया।
बताया गया कि फॉर्च्यूनर में प्रियम गुप्ता अपने भाई हृदय गुप्ता के साथ सवार थे। दोनों कानपुर से फतेहपुर स्थित अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। फॉर्च्यूनर चालक प्रियम गुप्ता ने बताया कि कार के टायरों में हवा कम थी और बारिश भी हो रही थी, इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया।
दोनों कारों की टक्कर के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। क्षतिग्रस्त वाहन सड़क पर होने के कारण करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची एनएचएआई की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। हादसे के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।