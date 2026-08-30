कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा: डिवाइडर पार कर अल्टो से भिड़ी बेकाबू फॉर्च्यूनर, तीन गंभीर

दोनों कारों की टक्कर के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। क्षतिग्रस्त वाहन सड़क पर होने के कारण करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची एनएचएआई की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। हादसे के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।