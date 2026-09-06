कानपुर: हाईटेंशन लाइन गिरी, जोरदार धमाके के साथ निकली चिंगारियां, कार में लगी आग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 06 Sep 2026 10:08 PM IST
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ग्वालटोली में रविवार दोपहर पार्षद अंकित मौर्या के कार्यालय के पास जर्जर पोल और हाईटेंशन लाइन सड़क पर गिर पड़े। तार जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाके के साथ चिंगारियां निकलने लगीं। इससे पास में खड़ी सफेद कार में आग लग गई। पास से गुजर रही गाय भी करंट की चपेट में आकर जख्मी हो गई। लोगों ने सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई। केस्को ओएसडी देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नया पोल और नया तार लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।
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