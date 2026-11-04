कानपुर: जमीन पर कब्जे के विरोध पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पिता-पुत्र समेत चार गंभीर घायल, हैलट अस्पताल रेफर

कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के दहेली उजागर गांव में बुधवार दोपहर जमीन पर कब्जे के विरोध पर गोली चलने से पिता-पुत्र समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को बिधनू सीएचसी भेजा, जहां से डॉक्टर सभी को हैलट रेफर कर दिया। उरियारा के मजरे रमजी पुरवा गांव निवासी महेश राजपूत ने बताया कि उन्होंने दो वर्ष पहले पिता रोशनलाल के नाम पर दहेली उजागर गांव में तीन बीघा जमीन खरीदी थी।

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बीते अक्टूबर माह की 13 तारीख को दहेली उजागर निवासी मुन्ना सिंह राठौर के परिजनों उनके खेत के ठीक बगल में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद से मुन्ना सिंह उनकी जमीन पर जबरन कब्जा रहे थे। इसकी शिकायत पीड़ित ने चौकी से थाने तक चार पांच बार की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को महेश अपने बेटे साहिल राजपूत, भाई अखिलेश और भतीजे शीबू के साथ अपने खेत गए थे।