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कानपुर: जमीन पर कब्जे के विरोध पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पिता-पुत्र समेत चार गंभीर घायल, हैलट अस्पताल रेफर

Wed, 04 Nov 2026 03:45 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 03:45 PM IST
सार

Kanpur News: बिधनू थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेली उजागर गांव में बुधवार दोपहर जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनाली बंदूक और अवैध तमंचों से की गई 15-20 राउंड फायरिंग में पिता-पुत्र समेत एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

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Kanpur Heavy firing ensues following opposition to land encroachment four people sustain serious injuries
फायरिंग में घायल लोग - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के दहेली उजागर गांव में बुधवार दोपहर जमीन पर कब्जे के विरोध पर गोली चलने से पिता-पुत्र समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को बिधनू सीएचसी भेजा, जहां से डॉक्टर सभी को हैलट रेफर कर दिया। उरियारा के मजरे रमजी पुरवा गांव निवासी महेश राजपूत ने बताया कि उन्होंने दो वर्ष पहले पिता रोशनलाल के नाम पर दहेली उजागर गांव में तीन बीघा जमीन खरीदी थी।

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बीते अक्टूबर माह की 13 तारीख को दहेली उजागर निवासी मुन्ना सिंह राठौर के परिजनों उनके खेत के ठीक बगल में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद से मुन्ना सिंह उनकी जमीन पर जबरन कब्जा रहे थे। इसकी शिकायत पीड़ित ने चौकी से थाने तक चार पांच बार की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को महेश अपने बेटे साहिल राजपूत, भाई अखिलेश और भतीजे शीबू के साथ अपने खेत गए थे।

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ताबड़तोड़ 15-20 राउंड फायरिंग
यहां पर उनके खेत की मेड पर पिलर गाड़ के जबरन कब्जा किया गया था। इसके विरोध पर खेत मे पहुंचे मुन्ना सिंह राठौर, आने भतीजे सागरपाल सिंह राठौर ने अपने करीब दस लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध पर आरोपियों ने दोनाली बंदूक और अवैध तमंचों से ताबड़तोड़ 15-20 राउंड फायरिंग कर दी। इसमें महेश के हाथ सिर और पैर में, अखिलेश और शीबू के पैर में और साहिल के पीछे कमर के निचले हिस्से में पीछे की तरफ गोली लगने से सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।

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आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास
इस ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई। आरोप है कि कंट्रोलरूम में सूचना के डेढ़ घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान पीड़ित किसी तरह खुद की जान बचते भागते रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एम्बुलेंस से बिधनू सीएचसी भिजवाया। यहां से डॉक्टर ने सभी को हैलट रेफर कर दिया। थाना प्रभारी तेजबहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

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