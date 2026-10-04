कानपुर में HBTU का शोध: घरों की जूठन और सीवेज स्लज से बनेगी गैस, कचरे से रोशन होंगे शहर व गांव, पढ़ें डिटेल

घरों की जूठन और रोज निकलने वाला जैविक कचरा अब बोझ नहीं ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। बढ़ते ऊर्जा संकट और जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की चुनौती के बीच हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग ने अपशिष्ट से बायोगैस और मीथेन उत्पादन की विधि विकसित की है। इसे बड़े अपार्टमेंट, मोहल्लों, गांवों, होटल, हॉस्टल, कैंटीन और आवासीय सोसायटियों में स्थानीय स्तर पर अपनाया जा सकता है।

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इससे एक ओर कचरे के निस्तारण की समस्या कम होगी, वहीं दूसरी ओर इसी कचरे से खाना पकाने के लिए गैस और बड़े संयंत्र में बिजली भी बनाई जा सकेगी। विभागाध्यक्ष डॉ. ललित कुमार सिंह की देखरेख में किए गए अध्ययन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले सीवेज स्लज और घरों व हॉस्टल मेस से निकलने वाले बचे पके भोजन को मिलाकर बायोमीथेन उत्पादन का परीक्षण किया गया।