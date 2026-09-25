कानपुर: राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हो रहीं बालिकाएं, कैचिंग और फील्डिंग पर जोर, दिल्ली में दिखाएंगी दम

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, कानपुर कैंट में लखनऊ संभाग की अंडर-17 बालिका क्रिकेट टीम के कोचिंग कैंप में शुक्रवार को खिलाड़ियों ने कैचिंग और फील्डिंग का जमकर अभ्यास किया। मैदान गीला होने के कारण बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास नहीं कराया जा सका।

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खिलाड़ियों को शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक दीपक कुमार प्रशिक्षण दे रहे हैं। 22 सितंबर से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण शिविर एक अक्टूबर तक चलेगा। कैंप में खिलाड़ियों की फील्डिंग क्षमता, कैच पकड़ने की तकनीक और मैदान पर चुस्ती-फुर्ती बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।