कानपुर: घाटमपुर उप डाकघर घोटाला, उप डाकपाल और डाक सहायक गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल
Kanpur News: घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी उप डाकपाल और डाक सहायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खाताधारक की शिकायत और विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद दोनों को पहले ही निलंबित कर दिया गया था और शनिवार को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में वित्तीय अनियमितता के आरोपी उप डाकपाल व डाक सहायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों को खाता धारक आकांक्षा चौरसिया की शिकायत पर जांच के बाद निलंबित कर दिया गया था। साथ दोनों के खिलाफ डाक अधीक्षक द्वारा शनिवार को प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी।
मालूम हो कि कानपुर डाकघर अधीक्षक रवि कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आकांक्षा चौरसिया ने शिकायत देकर पिता के खाते से चार लाख 15 हजार रुपए, दो लाख 98 हजार रुपये गबन करने का आरोप लगाया था। जिसकी जांच में तत्कालीन डाक सहायक शिवम सचान निवासी बिजौली थाना चांदपुर, जनपद फतेहपुर व उप डाकपाल राकेश कुमार मिश्रा निवासी कृष्ण विहार नौबस्ता को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया था।
पुलिस में दोनों को गिरफ्तार कर लिया
इसके बाद दोनों के खिलाफ डाक अधीक्षक रवि कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस में दोनों को कस्बे की पोस्ट ऑफिस गाली से रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।