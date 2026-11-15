कानपुर: घाटमपुर उप डाकघर घोटाला, उप डाकपाल और डाक सहायक गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल

कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में वित्तीय अनियमितता के आरोपी उप डाकपाल व डाक सहायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों को खाता धारक आकांक्षा चौरसिया की शिकायत पर जांच के बाद निलंबित कर दिया गया था। साथ दोनों के खिलाफ डाक अधीक्षक द्वारा शनिवार को प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी।

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मालूम हो कि कानपुर डाकघर अधीक्षक रवि कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आकांक्षा चौरसिया ने शिकायत देकर पिता के खाते से चार लाख 15 हजार रुपए, दो लाख 98 हजार रुपये गबन करने का आरोप लगाया था। जिसकी जांच में तत्कालीन डाक सहायक शिवम सचान निवासी बिजौली थाना चांदपुर, जनपद फतेहपुर व उप डाकपाल राकेश कुमार मिश्रा निवासी कृष्ण विहार नौबस्ता को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया था।