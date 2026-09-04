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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Garbage pile outside Kalyanpur market agitated traders create a ruckus block road and raise slogans

कानपुर: कल्याणपुर मार्केट के बाहर कूड़े का ढेर, भड़के व्यापारियों का हंगामा, सड़क जामकर की नारेबाजी, यातायात ठप

Fri, 04 Sep 2026 01:41 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 04 Sep 2026 01:41 PM IST
सार

Kanpur News: कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पनकी रोड पर कचरे के अंबार से नाराज व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। मार्केट के बाहर कूड़े का ढेर लगने और नगर निगम द्वारा सफाई न कराए जाने से गुस्साए दुकानदारों ने पनकी रोड पर जाम लगा दिया।

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Kanpur Garbage pile outside Kalyanpur market agitated traders create a ruckus block road and raise slogans
व्यापारियों को समझाती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के कल्याणपुर में साफ-सफाई व्यवस्था के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। थाना क्षेत्र की पनकी रोड पर मार्केट के ठीक बाहर कूड़े का विशाल ढेर लग गया। इसको लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पनकी रोड पर जाम लगा दिया।

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व्यापारियों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से मार्केट के बाहर लगातार कचरा फेंका जा रहा है और नगर निगम के सफाई कर्मचारी व अधिकारी इसकी सुध तक नहीं ले रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि दुकानों के सामने लगे कूड़े के ढेरों से उठने वाली सड़न और बदबू के कारण ग्राहकों का आना-जाना दूभर हो गया है।

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सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें
कई बार शिकायत करने के बावजूद जब जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो दुकानदारों ने बाध्य होकर अपनी दुकानें बंद कर दीं और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। अचानक पनकी रोड पर जाम लगने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

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