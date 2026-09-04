कानपुर: कल्याणपुर मार्केट के बाहर कूड़े का ढेर, भड़के व्यापारियों का हंगामा, सड़क जामकर की नारेबाजी, यातायात ठप

कानपुर के कल्याणपुर में साफ-सफाई व्यवस्था के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। थाना क्षेत्र की पनकी रोड पर मार्केट के ठीक बाहर कूड़े का विशाल ढेर लग गया। इसको लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पनकी रोड पर जाम लगा दिया।

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व्यापारियों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से मार्केट के बाहर लगातार कचरा फेंका जा रहा है और नगर निगम के सफाई कर्मचारी व अधिकारी इसकी सुध तक नहीं ले रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि दुकानों के सामने लगे कूड़े के ढेरों से उठने वाली सड़न और बदबू के कारण ग्राहकों का आना-जाना दूभर हो गया है।