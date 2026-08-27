कानपुर: आरटीओ कार्यालय में टप्पेबाज गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

विज्ञापन





उसने कहा कि आरटीओ कार्यालय चलकर चालान भी खत्म करा देंगे साथ ही स्कूटी भी नाम कर देंगे। सोमवार को आरटीओ कार्यालय पहुंचे तो वहां बारा सिरोही निवासी आशीष वर्मा मिला। उसने आरटीओ दफ्तर के बाहर खड़े दो दलालों से मिलवाया। उसे 25 हजार रुपये एडवांस और 15 हजार रुपये चालान जमा करने के लिए दे दिए। इसके बाद आशीष दलालों के साथ भाग गया। गुरुवार को आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने इसी तरह हनुमंत विहार के यश सविता से 15 हजार रुपये ठगने की बात स्वीकार की है।

विज्ञापन

आरटीओ दफ्तर में सिर्फ दलाली ही नहीं टप्पेबाजी भी हो रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि ग्वालटोली निवासी मो. इकराम ने शिकायत शिकायत की थी कि आठ अगस्त को ओएलएक्स पर स्कूटी का विज्ञापन देखा था। पोस्ट में दिए गए मोबाइल नंबर पर बात कर 25 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। बेचने वाले ने बताया कि स्कूटी पर 15 हजार रुपये का चालान है।