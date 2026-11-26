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प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल के अनुसार, आरोपी रोगियों के पर्चे पर आयुष्मान की फर्जी मुहर लगाते थे। वह निशुल्क जांच का दावा कर मरीजों से कम पैसे लेकर आपस में बांट लेते थे। सुरक्षा कर्मियों ने डीएमएलटी पाठ्यक्रम के एक पूर्व छात्र को पकड़ा है। यह छात्र डीएमएलटी पाठ्यक्रम के वर्ष 2023-24 बैच का है। छात्र ने फर्जी मुहरों की बात स्वीकार की। उसने बताया कि अनिकेत और शशांक ने उसे मुहरें बनवाने को कहा था। सीएमएस डॉ. दीपक आनंद ने चौकी में तहरीर दी है। एक रोगी ने भी इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।अस्पताल प्रशासन ने पुलिस पर पकड़े गए छात्र को छोड़ने का आरोप लगाया है। प्रशासन का कहना है कि चौकी में तहरीर दी गई है लेकिन पुलिस इससे इन्कार कर रही है। स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने ऐसे किसी मामले से अनभिज्ञता जताई है। वहीं, हैलट चौकी इंचार्ज रिंकू कुमार ने भी तहरीर न मिलने की बात कही।