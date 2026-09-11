कानपुर: स्वाइन फ्लू के चार संदिग्ध रोगी मिले, हैलट और कांशीराम अस्पताल में भर्ती, सैंपल परीक्षण के लिए भेजे

कानपुर में स्वाइन फ्लू का खतरा भी मंडराने लगा है। शहर के दो प्रमुख अस्पतालों में कुल चार संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें से तीन मरीज कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय और एक मरीज हैलट अस्पताल में भर्ती है। चारों संदिग्धों के सैंपल परीक्षण के लिए लैब भेज दिए हैं। हैलट में बुधवार देर रात भर्ती हुए कन्नौज निवासी 44 वर्षीय रोगी में निजी लैब में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। रोगी का इलाज काकादेव स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था।

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स्वाइन फ्लू की पुष्टि होते ही रोगी को हैलट रेफर कर दिया गया। यहां गुरुवार को उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया कि रोगी की हालत ठीक है। उसे पेट की टीबी भी है और सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी। निजी लैब में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई] तो रेफर किया गया है। सैंपल जांच के लिए भेजा गया है।