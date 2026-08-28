फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Four Pillars Built on Enemy Property Demolished in Chamanganj, FIR Sought Against Two

कानपुर: चमनगंज में शत्रु संपत्ति पर खड़े चार पिलर ध्वस्त, दो के खिलाफ एफआईआर की तहरीर

Fri, 28 Aug 2026 10:35 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 28 Aug 2026 10:35 PM IST
सार

Kanpur News: चमनगंज के नाला रोड स्थित घोषित शत्रु संपत्ति दारुल मौला में अवैध निर्माण के मामले में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कार्रवाई की। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी आलोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मजदूरों की मदद से शत्रु संपत्ति में बनाए गए चार पिलरों को ध्वस्त करा दिया।

विज्ञापन
Kanpur: Four Pillars Built on Enemy Property Demolished in Chamanganj, FIR Sought Against Two
कानपुर शत्रु संपत्ति, चमनगंज कार्रवाई - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वहीं, अवैध निर्माण कराने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए चमनगंज थाने में तहरीर दी गई है। चक संख्या 88/21, दारुल मौला (पूर्ण भाग), नाला रोड, चमनगंज स्थित संपत्ति पूर्व से ही शत्रु संपत्ति घोषित है। प्रशासन के अनुसार इस संपत्ति में इमरान आदि की ओर से चार पिलर खड़े कराकर निर्माण कराया जा रहा था।

विज्ञापन

मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल अवैध निर्माण हटाने और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के अनुपालन में एडीएम सिटी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर कराए गए निर्माण की स्थिति देखी और चारों पिलरों को मजदूरों की मदद से ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शत्रु संपत्ति पर किसी भी तरह का नया निर्माण या कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

Kanpur: Four Pillars Built on Enemy Property Demolished in Chamanganj, FIR Sought Against Two
कानपुर शत्रु संपत्ति, चमनगंज कार्रवाई - फोटो : amar ujala

अवैध निर्माण के मामले में इमरान पुत्र गुड्डू और अरशद अमीन पुत्र अज्ञात के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना चमनगंज में तहरीर दी गई है। पुलिस अब मामले में तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करेगी।

विज्ञापन

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में शत्रु संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अथवा निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण सामने आने पर उसे हटाने के साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed