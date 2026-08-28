कानपुर: चमनगंज में शत्रु संपत्ति पर खड़े चार पिलर ध्वस्त, दो के खिलाफ एफआईआर की तहरीर

मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल अवैध निर्माण हटाने और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के अनुपालन में एडीएम सिटी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर कराए गए निर्माण की स्थिति देखी और चारों पिलरों को मजदूरों की मदद से ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शत्रु संपत्ति पर किसी भी तरह का नया निर्माण या कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा।