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कानपुर: तिब्बत बॉर्डर से अमेरिकी दंपती समेत तीन लापता, नेपाल में जलप्रलय के बाद संपर्क टूटा, परिवार में कोहराम

Sun, 30 Aug 2026 01:49 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 30 Aug 2026 01:49 PM IST
सार

Kanpur News: अमेरिका के न्यूजर्सी में रहने वाले कानपुर मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज मिश्रा, उनकी पत्नी रागिनी मिश्रा और छोटे भाई की पत्नी पूनम मिश्रा तिब्बत बॉर्डर के पास से लापता हो गए हैं। नेपाल में आए जलप्रलय के बीच 25 अगस्त की शाम आखिरी बार परिजनों से उनकी व्हाट्सएप कॉल पर बात हुई थी।

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Kanpur Three people including American couple missing near Tibet border contact lost following deluge in Nepal
पंकज मिश्रा और रागिनी मिश्रा, पूनम मिश्रा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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नेपाल में जलप्रलय के बाद मूल रूप से श्यामनगर निवासी और अमेरिकी नागरिक पंकज मिश्रा, उनकी पत्नी रागिनी मिश्रा और उनके छोटे भाई की पत्नी पूनम मिश्रा तिब्बत बॉर्डर से लापता हैं। तीनों अमेरिका के न्यूजर्सी में रहते हैं और 25 अगस्त की शाम आखिरी बार परिजनों के संपर्क में आए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है।

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परिजनों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नेपाल व तिब्बत सरकार से संपर्क कर तीनों की जानकारी जुटाने की अपील की है। पीरोड सीसामऊ निवासी रागिनी के भाई और ट्रैवल्स एजेंसी संचालक पंकज द्विवेदी ने बताया कि उनके बहनोई पंकज मिश्रा अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में शीर्ष पद पर कार्यरत हैं। तीनों 18 अगस्त को अमेरिका से काठमांडू पहुंचे थे।

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संपर्क टूटने से परिवार बेहद परेशान
यहां दर्शन-पूजन और भ्रमण के बाद वे 31 सदस्यीय पर्यटक दल के साथ ट्रैवल्स एजेंसी के वाहन से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुए थे। पंकज द्विवेदी के मुताबिक 25 अगस्त की शाम व्हाट्सएप कॉल पर रागिनी से बात हुई थी। रागिनी ने बताया था कि वे तिब्बत बॉर्डर के पास हैं। इसके बाद तीनों से संपर्क नहीं हो सका। नेपाल में जलप्रलय के बीच संपर्क टूटने से परिवार बेहद परेशान है।

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