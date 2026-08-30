कानपुर: ‘रक्षाबंधन पर रिश्ते की मर्यादा हुई तार-तार’, जीजा पर साली से दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बंसठी गांव में रक्षाबंधन के दिन ससुराल आए जीजा पर साली ने अकेला पाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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पीड़िता के अनुसार, रक्षाबंधन के अवसर पर उसका जीजा ससुराल आया था। घर में अकेला पाकर उसने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।