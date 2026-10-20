हमीरपुर: रामनवमी की रात डबल मर्डर से सनसनी, कुल्हाड़ी और गोली मारकर हत्या, फल विक्रेता केस में खुलासे की जुगत

हमीरपुर जिले में रामनवमी की रात दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हत्या की वारदातों से सनसनी फैल गई। बिंवार थाना क्षेत्र के ऊपरी गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद में छोटे वर्मा की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं, जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा में संजय उर्फ संजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

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बिंवार की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने जानकारी दी, जबकि इटैलिया बाजा की घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सरीला शाहरुख खान ने पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी। इससे पहले शहर में फल विक्रेता राजकुमार निषाद की मौत के मामले में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई थी।