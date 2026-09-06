कानपुर: ईएसआई कर्मी के पैन पर बनी फर्जी फर्म: जालसाजों ने की 8 करोड़ की टैक्स चोरी, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

कानपुर में नौबस्ता निवासी ईएसआई कर्मी के नाम पर जालसाजों ने फर्जी फर्म खोलकर आठ करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) चोरी की। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में फर्म खोलकर दिल्ली में उनके नाम पर खाता भी खुलवाया। इनकम टैक्स का नोटिस आने पर जानकारी होने पर पीड़ित ने नौबस्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है।

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किदवईनगर के-ब्लॉक निवासी आशुतोष मिश्रा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई में यूडीसी के पद पर कार्यरत हैं। आशुतोष के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2023 में अपना पैन कार्ड बनवाया था। इसका इस्तेमाल केवल बैंक खाता खोलने के लिए किया। इसके बाद तीन जून 2025 को आयकर विभाग रायपुर, छत्तीसगढ़ से नोटिस मिलने पर उन्होंने विभाग से जानकारी की।